あるXユーザーが母親から「柳楽優弥さんが出演するビールのCMに出てくる串揚げ機が欲しいから探してくれと言われた」と投稿すると、わずかな時間の間に天ぷら鍋についての情報が集まるという出来事があった。 母から、柳楽優弥さんのCMに出てくる串揚げ機がほしいから探してくれと言われた→寄せられるおすすめ情報「柳楽優弥さんのCM」とは、サントリーのビール「金麦」のCM。YouTubeに投稿されている公式のCM動画を確認す