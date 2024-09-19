◇セ・リーグヤクルト―広島（2024年9月19日神宮）ヤクルトの山田哲人内野手（32）が19日、広島戦（神宮）に「6番・二塁」で先発出場。1点を追う2回に12号同点ソロを放った。初回に先発マウンドに上がった吉村が1点を失い迎えた2回だった。先頭で打席に立った山田。快調にミット目掛けリズム良く投げ込む相手先発左腕・床田が投じた5球目、内角への直球を完璧に捉えた。8日の阪神戦（神宮）で先制11号2ランを放って