レバノンで爆発したトランシーバーの製造元とされるアイコムの大阪営業所/Atish Patel/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）中東レバノンで少なくとも２０人が死亡、４５０人が負傷した１８日の爆発事件をめぐり、日本企業のアイコムは１９日、爆発に関係していたトランシーバーのモデル「ＩＣ−Ｖ８２」は１０年前に製造中止になっており、偽造品か自社から出荷されたものかは判断できないと述べた。同社によると、ＩＣ−Ｖ８２は２００４