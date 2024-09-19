競争が過熱するふるさと納税に今回、新たに参入したのが、ご存じ「無印良品」です。無印良品が18日に開設したふるさと納税の専用サイト。産地直送の特産品を中心に約130アイテムを返礼品として取り扱っています。人気ランキングの1位は「飲むみかん」20本入り。和歌山・有田市に1万5000円を寄付すれば返礼品として受け取れます。無印良品といえば、手ごろな価格で高品質な日用品や食品がそろう品ぞろえが人気です。無印ファン歴7年