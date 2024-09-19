大手IT企業のLINEヤフーが大分県日田市の森で植樹活動を行い、苗木100本を植えました。 【写真を見る】LINEヤフー社員「みんなの森」に山桜など10種類の苗木を植樹大分・日田市 植樹が行われたのは日田市中津江村で田島山業が運営する「みんなの森」で19日LINEヤフーの社員ら関係者40人が参加しました。 両社は今年2月、国が認証するCO2取引制度「J－クレジット」で吸収量年間1500トンの権利を売買す