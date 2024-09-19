林業で活用される最新の高性能機械を実演形式で紹介する現地研修会が、大分県九重町で開かれ、関係者が「スマート林業」の実用性を体感しました。 【写真を見る】効率性と安全性を高める「スマート林業」の実現へ最新の高性能機械の性能を公開大分 この研修会は効率性と安全性を高めるスマート林業を普及させようと初めて開かれました。 九重町で19日、九州の林業関係者およそ70人が集まり、4種類の最新