◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-DeNA(19日、東京ドーム)巨人の浅野翔吾選手が、試合前の円陣でまたしても話題を呼びました。浅野選手は前日のDeNA戦で「優勝したくてしたくて、神社に行ってきました」と話し、自ら購入したお守りを一人ひとりにプレゼント。この様子がSNSで話題となっていました。この日も円陣の中心には浅野選手。「きのう(優勝)マジックがつきましたけど、監督も言っていた通り気を抜かずにやっていきましょう」を声