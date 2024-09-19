NECは9月18日、同社が出資するエコシステム型コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)ファンド「NEC Orchestrating Future Fund」(NOFF)が、生成AIの研究開発を行う「Sakana AI」に出資したことを発表した。これを機にNECは、Sakana AIと生成AIを活用した事業連携に向けた議論を開始した。○Sakana AIの概要Sakana AIは、2023年8月に東京で設立された生成AIに関する研究開発を行う企業。同社は、「進化」や「集合知」といった自