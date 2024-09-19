韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「안아주세요（アナジュセヨ）」の意味は？「안아주세요（アナジュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ロマンチックなシーンで使われるフレーズです。いったい、「안아주세요（アナジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか