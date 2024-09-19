飲食店のスタッフと給食調理員で就職先を迷っている方もいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、厚生労働省の「職業情報提供サイト（日本版O－NET）jobtag」を基に、「飲食チェーン店店員」と「給食調理員」の働き方をおもに下記の点で比較します。 ・業務内容 ・就業形態 ・労働時間、休日 ・年収 なお、「職業情報提供サイト」における「飲食チェーン店店員」には、ホールス