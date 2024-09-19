【モデルプレス＝2024/09/19】タレントのホラン千秋が19日、自身のInstagramを更新。ファンを公言している韓国俳優アン・ボヒョンから投稿に「いいね！」があったことを喜んだ。【写真】ホラン千秋、推しの人気韓国俳優との密着2ショット◆ホラン千秋、アン・ボヒョンとの対面ドッキリが話題に韓国ドラマ好きで知られるホラン。今年2月、日本テレビ系バラエティー番組『行列のできる相談所』でボヒョンの熱烈なファンであることを