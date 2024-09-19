【モデルプレス＝2024/09/19】Snow Manの4th Album「RAYS」（読み：レイズ／10月30日リリース）より、商品内容が解禁。ユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ◆Snow Man、4th Album「RAYS」商品内容解禁本作に収録されるのは、YouTubeでMusic Videoが公開されてからSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U−20 JAPAN』エンディ