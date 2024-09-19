あの興奮がよみがえる！ スーパーカー消しゴムとは？GGF-Tは、2024年９月11日に「超精密スーパーカー消しゴム 第6弾 トヨタ シリーズ 全6車種」の販売を同年10月より開始すると発表しました。「超精密スーパーカー消しゴム」 第6弾 全6車種スーパーカー消しゴムは、1970年代後半に巻き起こったスーパーカーブームで人気だった、スーパーカーの形をしたゴム製玩具です。【画像】心躍る！懐かしのスーパーカー消しゴム！ 画像を