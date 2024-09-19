日本自動車工業会は１９日、下請け業者との取引を点検した結果、加盟社で不適切な事案が複数見つかったと発表した。下請法違反に該当するかどうかは判断できないといい、具体的な件数や社名は公表していない。取引先に不利益が生じた事案では、各社が損失を補うなどの回復措置を取り、公正取引委員会や中小企業庁にも報告したという。片山正則会長（いすゞ自動車会長）が記者会見で、「一部改善が必要と思われる案件が確認され