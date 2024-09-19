パナソニックホールディングスは19日、2025年4月に始まる大阪・関西万博の自社パビリオンの展示の概要を報道陣に公開した。自社開発の行動・表情解析技術を使い、来館者によって異なる演出をするという。パナソニックホールディングスのパビリオン「ノモの国」は、外観をくねくねした構造物で覆っている=2024年9月19日午前11時25分、大阪市此花区、渡辺七海撮影展示は、人の心が映し出される不思議な国「ノモの国」に迷い込ん