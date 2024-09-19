第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）の第1弾の輸入展示品が18日、上海税関に申告後「数秒で」通関が完了し、速やかに入国しました。この展示品は中国国内初公開となる電動3輪コンセプトカーで、独自の3輪デザインと3輪ステアリングシステム（3WS）を備えており、自動車展示エリアでお披露目されます。第7回輸入博の自動車展示エリアには15の主要完成車ブランドが集まり、持続可能な発展と未来のモビリティーに重点が置かれ、会場の