『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2024』が10月19日（土）～27日（日）に有明コロシアムおよび有明テニスの森公園テニスコート（東京都）で行われる。 大会期間中には、出場選手との交流イベントを企画。会場内オフィシャルショップで\1,500以上の買い物をすると、以下の抽選に参加できる。 ・選手から直接サインがもらえる選手サイン会実施：10月19日（土）～24日（木）