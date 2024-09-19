パリ五輪の競泳男子200メートル平泳ぎで5位入賞を果たした花車優選手が、ふるさとの香川県坂出市に帰ってきました。母校の小学校を訪れ、児童との交流を楽しみました。 【写真を見る】パリ五輪・200メートル平泳ぎ5位入賞の花車優選手母校の児童と「腕立て伏せ」や「体の柔らかさ」で交流【香川】 （拍手） 児童や教員ら、約500人の盛大な拍手で迎えられた花車優選手です。 世界の舞台で活躍する先輩の訪問に、