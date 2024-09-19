18日に訃報が伝えられたバレーボール女子の1976年モントリオール五輪金メダリスト、荒木田裕子さん（享年70）について、女子日本代表でチームメートだった西川（旧姓横山）樹理さん（69）が「ユウさんの優しい声を聞けないのは寂しいです。日本バレーボール協会やJOC（日本オリンピック委員会）の要職にも就かれて、ご多忙の日々だったと伺っています。今はただ、心からご冥福をお祈りします」と悼んだ。西川さんが1学年上だっ