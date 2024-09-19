湘南ベルマーレは９月19日、MF池田昌生の負傷を発表した。池田は同14日のJ１第30節・アルビレックス新潟戦で故障。42分、コーナーキックのチャンスでこぼれ球をダイレクトでシュートしようとしたが、足に上手く当てることができず、筋肉が伸びてしまう形に。その後、池田はピッチに座り込み、担架で運ばれた。クラブは、池田が右長内転筋損傷の診断を受けたと公表。全治期間は明かしていない。【画像】ホーム平塚に集結！最