捜査資料だった裸の女の子２人の写真をスマホで撮影した罪や、盗撮などを繰り返した罪などに問われた元警察官に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 元警察官の被告の男（３８）は、勤務していた呉市の交番で別の事件の捜査資料だった裸の女の子２人の写真をスマホで撮影した罪や府中町の商業施設で１０回にわたり小型カメラをつけた靴を女性の後ろから差し込み、スカート内を撮影した罪などに問われています。 広