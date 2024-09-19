世界各国で活躍する広島出身のマエストロがいます。故郷で続けている活動が多くの人に喜ばれています。■演奏♪広島市出身の指揮者・大植英次さんです。広島で平和の尊さと音楽の素晴らしさを感じてもらおうと「威風堂々クラシック in Hiroshima」と題し、コンサートを始めました。演奏するのは、広島にゆかりのある学生やプロの音楽家など４８人でつくる「広島心音ＯＢ・ＯＧオーケストラ」です。ハードルが高