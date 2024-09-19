2児の父・EXILE MAKIDAI（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。2022年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（44）との子連れショットを公開した。【写真あり】「こんな再会見れるなんて」MAKIDAI＆黒木啓司さんの“子連れ”4ショット今月13日には、黒木さんの妻で実業家の宮崎麗果が第5子を出産したばかり。この日の投稿でMAKIDAIは「とても嬉しい再会変わらずに元気そうでパパのケイジもグッドバイヴスでした」とつづり