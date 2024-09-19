演出家・マッコイ斉藤氏（54）が19日までにYouTubeチャンネル「BAKATVチャンネル登録｝を更新し、念願の新車が納車されたことを報告した。マッコイ氏は「最高だな。欲しくて欲しくてたまらないやつを、色々抽選とかして、正規にやって、ゲットしました」と納車を前に興奮した様子で語り、その車はトヨタのランドクルーザー250ZXサンドグレーと発表。同車は今年の4月に発売された新型モデルだが、ランドクルーザーの購入に