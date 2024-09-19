福岡県警行橋署は19日、ニセ電話などによる詐欺被害を未然に防いだとして、福岡銀行苅田支店（苅田町）の課長代理、亀田香織さん（45）▽同支店のパート従業員、高原麻衣子さん（45）▽豊津郵便局（みやこ町）の局長、白銀純二さん（51）――に感謝状を贈った。＜写真＞ありがとう！感謝状が贈られた人たち芸能人や犬も同署などによると2024年7月24日、60代の男性が現金約120万を引き出すために苅田支店に来店し、高原さんが