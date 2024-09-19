9月19日の新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続き、ところにより非常に激しい雨が降っています。十日町市では土砂崩れが発生し、県道が通行止めとなる被害も出ました。22日にかけて警報級の大雨の恐れがあり、警戒が必要です。大気の状態が非常に不安定となり、ところにより非常に激しい雨が降った19日の県内。上越市大潟では19日朝、観測史上最大となる1時間に54．5ミリの雨が降りました。この大雨により土砂災害の危険性が高