「男性育休白書2024」の都道府県別ランキング積水ハウスは19日、男性の家事・育児力を都道府県別のランキングにした「男性育休白書2024」を発表した。3年ぶりに沖縄が首位となり、妻から見た家事育児への関与度などで評価が高かった。2位は同スコアで秋田、鹿児島が並んだ。調査は6月、小学生以下の子どもを持つ20〜50代の男女計9400人を対象にインターネットで実施した。男性の「育休取得日数」や「家事・育児幸福度」など5項