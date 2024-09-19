石川県加賀市では、ビジネスパーソン向けにワーケーションサービスを提供している。現在、「限定版e-加賀市民証」を取得した人限定で、「山代温泉 みやびの宿・加賀百万石」に無償で宿泊できるキャンペーンを9月30日まで実施している。 「限定版e-加賀市民証」を取得した人限定 ワーケーション無償キャンペーン誰でも取得が可能な「e-加賀市民証」は、同市の特定のサービスや施設利用、参加イベントの際に、市民としての特典や割引