米大リーグ、メッツで左ふくらはぎを痛めて戦列を離れている千賀滉大投手が今週末に傘下マイナー、3Aシラキュースで実戦復帰すると18日、球団公式サイトが伝えた。1回を投げる予定。メッツはプレーオフ進出圏内にいて、レギュラーシーズン最後の2カードは24日から強豪のブレーブス、ブルワーズと対戦。負傷者リストから25日にチームに合流が可能な千賀は「勝利に貢献するためにも、100％の状態で復帰しなければいけない」と語