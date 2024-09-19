9月19日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、レバノンでイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」のメンバーらが持っていたポケットベル型通信機器が爆発し、多数の死傷者が出た件について取り上げた。 番組では朝日新聞の記事を中心に紹介。 大竹まこと「ちょっと、驚いちゃったよね……要するに、ヒズボラの人たちが居場所を特定されるからポケベルにしたと。でも配られたポケベルには、どこかで