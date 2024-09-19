日本サッカー協会（ＪＦＡ）の湯川和之専務理事が１９日、都内で理事会後に会見し、７月に不同意性交容疑で逮捕され、不起訴処分となったＭＦ佐野海舟（マインツ）の日本代表招集について見解を語った。佐野は７月１４日未明、東京・文京区のホテルで知人男性２人と共謀して女性に性的暴行をした疑いで同日逮捕された。佐野は同２９日に不起訴で釈放され、ドイツ１部リーグで開幕から３試合連続で先発出場している。一方、９月