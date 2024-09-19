歌舞伎俳優の尾上菊之助が歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」（１０月２〜２６日）昼の部「平家女護島俊寛（へいけにょごのしましゅんかん）」で俊寛僧都を初役で勤める。その扮装写真が１９日、初公開された。享保４（１７１９）年に大坂竹本座で人形浄瑠璃として初演し、翌年には歌舞伎として上演された「平家女護島」。鬼界ヶ島の場面は屈指の人気を誇り、幕開きの憔悴した姿から断崖絶壁での象徴的な幕切れまで、俊寛の姿は