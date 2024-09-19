高知市の国道で接触事故を起こしたにもかかわらず走り去った疑いがあるとして警察が任意で捜査している香南市議会の上田瀧雄議員が、9月19日に議員辞職願を提出し、議長が受理しました。香南市議会の上田瀧雄議員は9月12日、高知市の国道で車を運転中に接触事故を起こしたにもかかわらず走り去った疑いが持たれていて、警察は任意で捜査をしています。上田市議は高知県警のOBで、交通部長や刑事部長を務めていました。上田市議は19