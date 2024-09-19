高知県議会9月定例会が9月19日に開会しました。茺田高知県知事は人口減少対策など県政課題に対し「県民の声に耳を傾け絶えず施策の磨き上げを図っていく」と意気込みを述べました。■茺田省司 高知県知事「今後の県政を展望すれば、人口減少問題や中山間振興のほか、南海トラフ地震対策といった課題が立ちはだかっています。こうした課題に正面から向き合い、その解決に向けて一つひとつ成果を積み重ねていかなければ