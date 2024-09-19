企業と高知県などが森林再生に取り組む協働の森づくり事業に9月19日、高知県立牧野植物園が新たに加わり、5者間で協定を結びました。協働の森づくり事業は、企業と自治体が協力し森林の保全活動や地域との交流促進をはかる取り組みです。医療用漢方製剤メーカー「ツムラ」は、2008年から県や越知町、地域の農事組合法人と協定を結び、地元の子どもたちと薬用植物の収穫体験などを行ってきました。19日に県庁で教育プロ