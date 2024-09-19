東京時間18:30現在 香港ハンセン指数 18013.16（+353.14+2.00%） 中国上海総合指数 2736.02（+18.74+0.69%） 台湾加権指数 22042.69（+363.85+1.68%） 韓国総合株価指数 2580.80（+5.39+0.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8191.92（+49.86+0.61%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83152.19（+203.96+0.25%） １９日のアジア株は軒並み上昇。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％の大