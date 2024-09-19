政府が総合的な防衛体制を強化するために指定した「特定利用港湾」の1つ・高知港に9月19日、海上自衛隊の艦船が寄港しました。政府は有事の際の自衛隊などによる国民保護に備え、全国11の港と5つの空港を特定利用空港・港湾に指定していて、このうち県内では高知港・須崎港・宿毛湾港の3つの港が指定されています。19日に高知港三里地区に寄港したのは、全長100メートル、基準排水量約3000トンの海上自衛隊の海洋観測艦「し