中米両国の青少年が中秋節イベントで交流中国貴州省【新華社黔東南9月19日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州台江県で17日夜、米国青少年「青春同行」交流団のワシントン州代表が中国語の歌を熱唱し、住民や観光客と共に中秋節（旧暦8月15日）を祝った。交流団の教師と学生80人はミャオ族の料理「酸湯」作りや民族楽器の芦笙（ろしょう）、伝統舞踊「反排木鼓舞」も体験。お祝いムードの中、中国文化へ