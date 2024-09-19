第1日、11アンダーで首位の宋永漢＝有馬ロイヤルGCパナソニック・オープン第1日（19日・兵庫県有馬ロイヤルGC＝7100ヤード、パー72）33歳の宋永漢（韓国）が11バーディー、ボギーなしの61で回り、首位に立った。1打差の2位に今季3勝の平田憲聖がつけた。4番でホールインワンを記録した清水大成が63の3位で、64の4位に浅地洋佑と鈴木晃祐が並んだ。河本力ら8人が65で6位。金谷拓実と蝉川泰果は68で38位。石川遼は前週優勝の岩崎