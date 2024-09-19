宮崎地裁延岡支部で18日に開かれた宮崎県日向市長選に絡む名誉毀損事件の公判で、検察側が証拠提出した地元ケーブルテレビ局の開票所の映像が映し出されたことが19日、分かった。テレビ局は、県警に映像を任意提出したとし「今回の裁判による取材映像の利用が、報道の自由に悪影響を与えるものではない」と説明している。映像が映し出されたのは、3月の日向市長選で落選した黒木紹光被告（67）の公判。開票作業で不正があった