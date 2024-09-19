英学術情報会社クラリベイトは19日、ノーベル賞の自然科学3賞と経済学賞の新たな有力候補22人を発表した。日本からは信州大アクア・リジェネレーション機構特別特任教授で東京大特別教授の堂免一成氏（70）と、米国国立眼病研究所の彦坂興秀氏を挙げた。堂免氏は、水と太陽光から水素をつくるシステムとして、可視光を効率的に使って水を分解できる光触媒を開発した。彦坂氏は、動物の運動制御や学習行動の中心となる「大脳基