ノーベル賞の登竜門とも呼ばれる学術賞を、日本から2人の研究者が受賞しました。この賞は、イギリスの学術情報会社「クラリベイト社」が、論文の引用回数などをもとに、ノーベル賞クラスの研究をしたと評価できる研究者に与える「引用栄誉賞」です。今年は6か国22人の研究者が受賞。このうち半数は、アメリカの研究者となっています。日本からは、化学の分野で信州大学アクア・リジェネレーション機構特別特任教授の堂免一成さん。