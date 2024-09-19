齊藤京子とヒコロヒーがトーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。9月16日（月）放送の同番組では、先日行われた番組のトークイベント「生キョコロヒー2024 感謝の集い」の裏側をお届けした。【映像】河合郁人、過去に嫌味を言われた人気アイドルを暴露「本当にテレビ出てないよね」の一言にグサッ◆過去の発言に“いじわる返し”今回の『生キョコロヒー』の舞台は、紅白歌合戦の会場としても知られるNHK