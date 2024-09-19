DASH島夏の恒例イベント「リゾラバ」開催。昨年よりさらにパワーアップしたDASH島史上最大の手づくり海上アスレチックでタイムアタックレース！さらに後輩メンバー総出で考案「TOKIO30周年サプライズ」。祝福の花火を打ち上げられるか！？