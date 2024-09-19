日経平均株価 始値36958.93 高値37394.52(11:15) 安値36958.93(09:00) 大引け37155.33(前日比 +775.16 、 +2.13％ ) 売買高17億2591万株 (東証プライム概算) 売買代金 4兆0594億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続急伸、一時1000円超の上昇みせる ２．FOMCでは0.5％の大幅利下げも、米国株は