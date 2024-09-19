元モーニング娘。でタレントの藤本美貴が17日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「彼の両親に嫌われている」というお悩みにアドバイスを送った。○家に行くことを拒否される藤本美貴この日の動画では、交際3年の彼氏がいるという19歳女子大生のお悩みを紹介。相談者は、「彼との関係は良好だが、彼の両親に嫌われている」とこぼし、「彼は私に尽くしてくれるが、彼が私の尻に敷かれている風に見えるよ