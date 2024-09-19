FIFA（国際サッカー連盟）は9月19日、最新の男子FIFAランキングを発表した。【映像】中国相手に大量7点！圧巻のゴールラッシュ！日本代表は前回の18位から2ランクアップして16位に浮上。上位10カ国の顔ぶれに変動はなく、アルゼンチン代表が首位、フランス代表が2位をキープしている。FIFAワー