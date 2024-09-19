立憲民主党の安住国対委員長が19日、自民党が「政治改革特別委員会の廃止」を提案したと明かしたことを、自民側が否定した。衆議院の政治改革特別委員会は、自民党の政治資金問題を受け、4月に「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会（倫選特）」を改組して設置。安住氏は19日午前、記者団に「自民党が“政治改革特別委員会を廃止して、倫選特に戻す”と内々に言ってきている」と明らかにし、「野党として断固拒否