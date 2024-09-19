元プロ野球選手で野球解説者の下柳剛氏が8月30日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「引退試合エピソード!! ヒットを量産するスイング方法は?」に登場。楽天に移籍した際に「ヒゲを剃れ」と言われてとった行動を明かした。下柳剛氏 =BSJapanext提供○「ヒゲ剃ってくれ」と言われた下柳剛氏がとった大胆不敵な行動下柳氏は「4試合ぐらい投げて、ファームに行ったんですよ。そうしたらその時に(球団関係者が)突然