◇セ・リーグヤクルト・サイスニード―中日・小笠原（神宮）DeNA・森唯―阪神・西勇（横浜）広島・大瀬良―巨人・井上（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・バーヘイゲン―楽天・早川（エスコンフィールド北海道）ソフトバンク・有原―オリックス・田嶋（みずほペイペイドーム）